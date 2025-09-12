Япония впервые обнаружила самый крупный и современный авианосец Китая

В четверг Силы самообороны Японии обнаружили в Восточно-Китайском море крупнейший и самый современный авианосец Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как заявляется, это был первый случай, когда авианосец "Фуцзянь" заметила Япония. Судно находилось примерно в 200 км к северо-западу от спорной группы островов Сенкаку в Японии и Дяоюйдао в Китае.

В Объединенном штабе японских ВС рассказали, что их самолет Р-3С обнаружил три судна и собрал информацию.

"Третий авианосец Китая "Фуцзянь" является ключевой частью амбиций председателя Си Цзиньпина по созданию вооруженных сил "мирового класса" к 2049 году", - пишет Bloomberg.

Издание уточняет, что водоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн. Корабль был спущен в воду в июне 2022 года, а первые ходовые испытания состоялись спустя два года, в мае 2024.

Также отмечается, что перед вводом в эксплуатацию судно должно пройти эксплуатационные испытания двигателей и систем вооружения.

Как пишет Bloomberg, военные Китая становятся все более активными в регионе, что вызывает тревогу в Японии, хотя Токио стремится сохранить экономические связи со своим соседом и крупнейшим торговым партнером.

Ранее в июне Япония заявила, что впервые наблюдала одновременное нахождение двух китайских авианосцев, "Шаньдун" и "Ляонин". Это было вблизи японских островов в тихом океане.

Кроме того, в августе 2024 года китайский военный самолет вторгся в воздушное пространство Японии, что стало беспрецедентным шагом.

При этом, экономические связи между странами, судя по всему, немного потеплели после того, как в начале 2025 года Китай возобновил импорт морепродуктов из Японии.

В то же время, сохраняющаяся военная напряженность была подчеркнута военным парадом, который состоялся на прошлой неделе в Пекине в честь 80-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне.