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Япония решила разработать ракеты большой дальности для подлодок и улучшить ПВО

Фото: Япония решила разработать ракеты большой дальности (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство обороны Японии подписало четыре контракта на разработку и поставку ракет большой дальности с крупнейшей оборонной фирмой страны Mitsubishi Heavy Industries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Японии, которое приводит Bloomberg.

Контракты включают разработку крылатой ракеты для подлодок и серийное производство гиперзвукового летательного аппарата для обороны островов.

Как ожидается, это вооружение будет поставлено в Вооруженные силы в 2026-2027 годах. Два других контракта касаются производства зенитно-ракетных комплексов Type 12 и разработки более совершенных ракет для Type 12.

Япония планирует увеличить свой оборонный бюджет примерно на 60% в течение следующих пяти лет. Это означает отказ от существующего десятилетиями ограничения военных расходов в размере 1% от ВВП.

Недавно сообщалось о планах военно-морских сил Южной Кореи, США и Японии провести двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР.

Военно-морские силы России совершили пуск сверхзвуковых противокорабельных ракет по "цели" в Японском море. Отмечается, что цель была "фиктивной".

Власти Японии к 2027 году финансового года планируют модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis, чтобы на них можно было разместить американские крылатые ракеты Tomahawk.

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Япония