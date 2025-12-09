Япония отвергла предложение ЕС о конфискации российских активов в пользу Украины

По данным двух европейских дипломатов, во время встречи министров финансов стран G7 Токио дало понять, что не может использовать около 30 млрд долларов российских активов, замороженных на территории Японии, для предоставления Украине кредита. Страна сослалась на юридические ограничения.

Еврокомиссия стремится, чтобы к саммиту лидеров 18 декабря страны ЕС согласовали механизм использования до 210 млрд евро замороженных российских средств. Однако договоренность блокирует Бельгия, которая опасается, что именно ей придется компенсировать возможные претензии Москвы в случае судебных исков.

Брюссель настаивает на более широком участии партнеров G7 за пределами ЕС, которые также могли бы выдать Украине кредит за счет активов, замороженных в их юрисдикциях. Премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что это уменьшит риски мести со стороны России.

Впрочем, Соединенные Штаты и Япония отказались участвовать в схеме, оставив Евросоюз без глобальной поддержки. По словам одного из дипломатов, американская сторона на встрече заявила, что сократит помощь Украине после завершения выплат по кредиту G7, одобренному администрацией экс-президента США Джозефа Байдена в 2024 году.

В совместном заявлении министры финансов G7 подтвердили, что продолжат работать над вариантами финансирования поддержки Украины, включая потенциальное использование полной стоимости замороженных российских активов - до момента, когда Москва выплатит репарации. В то же время любые решения должны соответствовать национальным правовым нормам.

Источники указывают, что сопротивление Японии обусловлено не только юридическими ограничениями, но и нежеланием Токио отступать от позиции США. Американский лидер Дональд Трамп дал понять, что рассматривает российские активы как инструмент давления на Владимира Путина для принуждения к переговорам. По предложению Вашингтона, часть активов можно было бы вернуть России, а другую - направить на финансирование американских инвестиций в Украине.

Несмотря на это, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает продвигать план использования российских активов. После встречи с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что предложенная схема репарационного кредита имеет целью повысить цену войны для России.

Позицию ЕС уже поддержали Великобритания и Канада, которые выразили готовность передать Украине замороженные российские активы в случае реализации механизма, предложенного Брюсселем.