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Япония выделит 30 млн долларов для закупки Украине нелетального вооружения

Фото: Япония выделит 30 млн долларов для закупки Украине нелетального вооружения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Япония приняла решение выделить Украине 30 миллионов долларов. Они будут использованы для поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кисиды, Япония также выделит 470 миллионов долларов новой односторонней грантовой помощи, которая будет использована для энергетического сектора и других отраслей Украины.

"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины, таких как разминирование, поддержка в сфере телерадиовещания, образование и укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может это только Япония", - сказал Кисида.

Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украину .

Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским .

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