Япония выделит 30 млн долларов для закупки Украине нелетального вооружения

Япония приняла решение выделить Украине 30 миллионов долларов. Они будут использованы для поставки нелетального вооружения через трастовый фонд НАТО.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Кисиды, Япония также выделит 470 миллионов долларов новой односторонней грантовой помощи, которая будет использована для энергетического сектора и других отраслей Украины.
"В то же время Япония предоставляет широкий спектр другой помощи на нужды Украины, таких как разминирование, поддержка в сфере телерадиовещания, образование и укрепление государственного управления и защита культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может это только Япония", - сказал Кисида.
Напомним, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида находится с визитом в Украину .
Он уже успел побывать в Буче и провел переговоры с Зеленским .
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