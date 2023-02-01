Япония выделила 170 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины

Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Бесспорным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По его словам, поддержка со стороны партнеров крайне ценна и нужна. Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для обновления.
"Благодарю наших японских партнеров за помощь в реализации проектов восстановления. Рассчитываем, что после победы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов", - добавил Кубраков.
Напомним, что Япония намерена провести онлайн-саммит "Большой семерки" 24 февраля, в первую годовщину российского вторжения в Украину. Токио председательствует в группе G7 в этом году.
Япония 27 января ввела новые санкции против России. Ограничения будут касаться государственных компаний, ведомств и частных лиц. В пакете также - запрет на экспорт вакцин и медицинского оборудования.
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