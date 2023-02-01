Япония выделила 170 млн долларов на восстановление критической инфраструктуры Украины

Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Бесспорным приоритетом на этом этапе восстановления является восстановление критической инфраструктуры, необходимой для обеспечения базовых потребностей граждан. Это необходимый шаг для возвращения украинцев в свои дома и поддержки экономического развития в регионах", - заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, поддержка со стороны партнеров крайне ценна и нужна. Помощь будет предусматривать предоставление японскими партнерами товаров и услуг, необходимых для обновления.

"Благодарю наших японских партнеров за помощь в реализации проектов восстановления. Рассчитываем, что после победы сможем быстро перейти к реализации долгосрочных инвестиционных проектов", - добавил Кубраков.