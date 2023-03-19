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Япония будет внимательно следить за ходом расследования против Путина, - премьер-министр

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Токио, Воскресенье 19 марта 2023 06:10
Япония будет внимательно следить за ходом расследования против Путина, - премьер-министр Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония будет внимательно следить за ходом расследования против президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"Правительство Японии намерено внимательно следить за ходом расследования против президента РФ Владимира Путина", - заявил премьер-министр Японии.

По словам Кисиды, Япония поддерживает выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина на том основании, что он руководил военным преступлением насильственной депортации украинских детей во время вторжения России в Украину.

Он также отметил, что страны G7 никогда не потерпят угрозы России применить ядерное оружие против Украины.

Ранее стало известно, что Япония и Германия обсудили необходимость продолжать вводить новые санкции против России.

Также сообщалось, что правительство Японии предоставит Украине около 170 млн долларов, которые потратят на восстановление критической инфраструктуры и развития экономики.

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