Япония и Германия впервые проведут совместные учения сухопутных войск

Министр обороны Германии отметил, что предстоящие совместные учения, которые пройдут в Японии, будут первыми в своем роде между сухопутными войсками двух стран.

Писториус также отметил, что нет признаков того, что Китай откажется от своих территориальных претензий в Южно-Китайском море, поскольку Пекин продолжает размещать береговую охрану, морскую полицию, а также морские и военно-воздушные силы в водах вокруг Тайваня.

"Мы наблюдаем за этими событиями с обеспокоенностью", - заявил министр обороны, подчеркнув значительную ответственность Китая за глобальный мир и стабильность. Он также отметил, что Китай является партнером Германии, подчеркнув важность использования этих связей.

Писториус заявил, что представители немецкой армии недавно посетили Японию, чтобы скоординировать свое участие в будущих учениях. Это сотрудничество последовало за заключением оборонного пакта, направленного на облегчение обмена материалами и материально-технической поддержкой.

Военно-морские и военно-воздушные силы двух стран ранее уже провели совместные учения. Также известно, что Германия намерена в этом году разместить в Индо-Тихоокеанском регионе фрегат, корабль снабжения и самолеты.

Ожидается, что немецкий фрегат зайдет в порт Японии в августе, а истребители европейской страны планируют присоединиться к учениям с Силами воздушной самообороны Японии в июле.

"Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на этот риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", - сказал он.