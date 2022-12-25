Япония и Индия проведут совместные учения ВВС недалеко от Токио

Таким образом страны укрепляют связи в области безопасности на фоне растущей напористости Китая на море в Индо-Тихоокеанском регионе. План совместной воздушной боевой подготовки был впервые согласован министрами иностранных дел и обороны двух стран во время их первых переговоров по вопросам безопасности в Нью-Дели в ноябре 2019 года.

От японских ВВС участие примут четыре истребителя F-2 и четыре F-15. Ожидается, что в Японию также прибудут четыре истребителя Су-30МКИ и два транспортных самолета С-17 ВВС Индии. Для Японии Индия станет пятой страной, которая проведет такие двусторонние учения после США, Австралии, Британии и Германии.