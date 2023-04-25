Япония и ЕС выступили против плана США о запрете экспорта в РФ, - FT

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран "Большой семерки" по запрету почти всего экспорта в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Отмечается, что на следующей встрече лидеров G7, которая состоится в японской Хиросиме, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями, пишет издание. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

Однако в издании отмечают, что представители ЕС и Японии выступили против такого решения.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – заявил один анонимный чиновник.