Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе

Япония создаст новое объединенное командование для управления операциями своих сухопутных, морских и воздушных сил в рамках глобальной реформы обороны на фоне роста напряженности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Правительство Японии стремится к тому, чтобы объединенное командование функционировало к 2024 году. Ему будет поручено координировать стратегии и укреплять оборонное сотрудничество страны с вооруженными силами США.
Правительство премьер-министра Фумио Кисиды увеличивает свои военные расходы в ответ на растущую мощь Китая и геополитическую неопределенность в отношении ракетных разработок Тайваня и Северной Кореи.
Напомним, ранее США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами.
Также мы писали, что Япония рассматривает возможность размещения тысяч крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.
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