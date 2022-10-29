Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе

Япония создаст новое объединенное командование для управления операциями своих сухопутных, морских и воздушных сил в рамках глобальной реформы обороны на фоне роста напряженности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Правительство Японии стремится к тому, чтобы объединенное командование функционировало к 2024 году. Ему будет поручено координировать стратегии и укреплять оборонное сотрудничество страны с вооруженными силами США.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды увеличивает свои военные расходы в ответ на растущую мощь Китая и геополитическую неопределенность в отношении ракетных разработок Тайваня и Северной Кореи.