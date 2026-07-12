Япония стала новой базой ГРУ: СМИ выяснили, как РФ получает технологии в обход санкций

Журналисты раскрыли деятельность секретного подразделения ГРУ, которое под прикрытием бизнеса в Японии налаживает поставки технологий в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.
После начала полномасштабной войны западные страны выслали сотни русских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием. Однако часть из них, как утверждают западные спецслужбы, нашла новую базу для работы – Японию.
По данным украинских властей, около 90% российских ракет и дронов содержат японские компоненты. Именно поэтому Япония стала одним из ключевых направлений для российской военной разведки, пытающейся получать современные технологии в обход санкций.
Как пишет издание, за этой деятельностью стоит секретное подразделение ГРУ - 20-е управление.
Его офицеры под видом дипломатов или бизнесменов ищут современные технологии, необходимые российскому военно-промышленному комплексу, а затем переправляют их в Россию в обход санкций.
В Токио этой сетью, по данным западных спецслужб, руководит офицер ГРУ Максим Фильченков, официально работающий в российской авиакомпании "Аэрофлот".
В издании обратили внимание, что офис "Аэрофлота", где, по данным разведки, работает Фильченков, расположен всего в десяти минутах ходьбы от штаб-квартиры Национального агентства полиции Японии, занимающегося расследованием шпионажа.
Журналисты трижды приходили в этот офис, но пообщаться с Фильченковым так и не смогли – во время последнего визита он через сотрудницу передал, что не хочет разговаривать.
По данным журналистов, офицер ГРУ ищет партнеров среди японских логистических компаний, чтобы переправлять товары в третьи страны, а уже оттуда – в Россию.
Одной из таких компаний в расследовании называют Proco Air. Она перевозит грузы в государства, где работает "Аэрофлот", в частности в Шри-Ланку и Узбекистан, откуда товары могут попадать в Россию.
Владелец компании возразил, что знал о связях Фильченкова с российской разведкой, и заявил, что перевозит только разрешенные грузы.
В то же время журналисты нашли документы, подтверждающие сотрудничество компании с российской "Р-фарм", основатель которой находится под санкциями нескольких западных стран.
Еще одна деталь, на которую обращает внимание издание, касается ударов по Украине. После атаки российской ракеты Х-101 на жилой дом в Киеве украинские следователи обнаружили среди ее обломков японские электронные компоненты, экспорт которых в Россию запрещен.
Именно после таких случаев Украина начала регулярно посылать Токио дипломатические ноты с доказательствами использования японских деталей в российском оружии и призывами усилить экспортный контроль.
Только в апреле 2025 года Киев направил в японский МИД по меньшей мере восемь дипломатических нот с перечнем деталей, обнаруженных в ракетах и дронах после ударов по украинским городам.
Несмотря на это, как отмечает издание, Япония пока не принимала меры по Фильченкову. Правительство страны заявляет, что сотрудничает с западными союзниками для усиления экспортного контроля, а японские компании уверяют, что соблюдают санкции и не поставляют свою продукцию России.
В то же время, по словам западных спецслужб, российская сеть по закупкам технологий в стране продолжает работать.
Ранее РБК-Украина писала, что Россия планирует импортировать авиатопливо из Японии через сеть торговых посредников.
По данным Reuters, к такому шагу Кремль удалось из-за проблем с топливом после украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.