Япония вскоре начнет сброс воды с ядерного реактора "Фукусима-1" в океан: названа дата

"Мы запросим Tokyo Electric Power Company незамедлительно приготовиться к началу сброса в океан в соответствии с планом. Сброс воды ожидается 24 августа, если погодные и морские условия не помешают этому", - заявил премьер-министр Японии.

Устранение последствий аварии на "Фукусима-1"

Ранее сообщалось, что японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.

Также мы писали, что спустя десять лет после ядерной аварии на АЭС в Фукусиме, владельцам 30 домохозяйств деревни Фукусима разрешили вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.

В январе 2023 года правительство Японии одобрило сброс загрязненной воды из разрушенной АЭС в мировой океан. План встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства к существованию. Ряд стран, включая Южную Корею и Китай, также выразили озабоченность.