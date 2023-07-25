Япония разрабатывает программу строительства бомбоубежищ
Япония намерена создать программу строительства эвакуационных убежищ для жителей префектуры южного острова Окинава на случай вооруженного конфликта вблизи Тайваня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Источник в правительстве Японии, знакомый с вопросом, отметил, что Токио активизирует усилия по созданию оборонной инфраструктуры для защиты своих граждан на юго-западе цепи островов Нансей, включая остров Миякодзима на Окинаве, где, как ожидается, будет построено одно, или несколько убежищ.
План появился после того, когда мэры местных муниципалитетов на Окинаве попросили главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно во время его трехдневного визита позаботиться о сети убежищ на случай вооруженных столкновений в регионе.
Предполагается, что подземные парковки при необходимости могли бы служить местами экстренной эвакуации.
Ранее Япония ввела ограничения на экспорт передового оборудования для производства микросхем в Китай. Вместе с этим, правительство упростило процесс экспорта такого оборудования в 42 страны, включая США, Южную Корею и Тайвань.
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