Google заявив, що більше не буде зловживати рекламою

Google більше не буде зловживати рекламою. Про це заявили в компанії.

Google заявив, що внесе зміни в свій глобальний рекламний бізнес, щоб гарантувати, що він не буде зловживати своїм домінуючим становищем.

Це сталося після того, як Франція наклала штраф на корпорацію Google за зловживання своїм становищем на ринку реклами. Штраф становить 220 млн євро.

Видання зазначає, що це перший випадок, коли американський технологічний гігант погодився внести зміни в свій рекламний бізнес, який приносить більшу частину його доходів. Те ж відзначили і у Франції.

"Рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, тому що це перше в світі рішення, зосереджене на складних алгоритмічних процесах аукціонів, від яких залежить рекламний бізнес в Інтернеті", - сказала глава антимонопольного законодавства Франції Ізабель де Сільва.