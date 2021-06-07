ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Google заявив, що більше не буде зловживати рекламою

Новость на русском →
США, Понеділок 07 червня 2021 23:14
Google заявив, що більше не буде зловживати рекламою Фото: Google більше не буде зловживати (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Google більше не буде зловживати рекламою. Про це заявили в компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Google заявив, що внесе зміни в свій глобальний рекламний бізнес, щоб гарантувати, що він не буде зловживати своїм домінуючим становищем.

Це сталося після того, як Франція наклала штраф на корпорацію Google за зловживання своїм становищем на ринку реклами. Штраф становить 220 млн євро.

Видання зазначає, що це перший випадок, коли американський технологічний гігант погодився внести зміни в свій рекламний бізнес, який приносить більшу частину його доходів. Те ж відзначили і у Франції.

"Рішення про введення санкцій проти Google має особливе значення, тому що це перше в світі рішення, зосереджене на складних алгоритмічних процесах аукціонів, від яких залежить рекламний бізнес в Інтернеті", - сказала глава антимонопольного законодавства Франції Ізабель де Сільва.

Нагадаємо, Франція оштрафувала Google на 220 млн євро за зловживання своїм становищем на ринку реклами.

Раніше повідомлялося, що Німеччина почала антимонопольне розслідування проти Googlе. Це стосується новинного сервісу компанії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Google
NEWS
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
Зеленський пообіцяв Байдену зробити низку кроків, за якими стежитимуть США, - джерело
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС