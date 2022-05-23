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Японія прийняла вже понад тисячу переселенців з України

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Токіо, Понеділок 23 травня 2022 00:23
Японія прийняла вже понад тисячу переселенців з України Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Кількість переселенців з України до Японії після вторгнення Росії досягла тисячі осіб. Велика частина українців дісталися в країну завдяки тому, що уряд Японії викупив кілька місць на щотижневому комерційному рейсі з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Уряд Японії надає добові в розмірі 19 доларів переселенцям, у яких немає родичів, до яких вони могли б звернутися. Крім того, держава бере на себе їх витрати на медичні послуги та уроки японської мови.

Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.

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Японія Біженці Вторгнення Росії до України
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