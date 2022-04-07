Японія вимагає від суду в Гаазі розслідувати злочини РФ в Київській області

Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати вбивство мирних жителів у Київській області російськими окупантами як військовий злочин. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що Росія повинна понести відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.