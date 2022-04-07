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Японія вимагає від суду в Гаазі розслідувати злочини РФ в Київській області

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати вбивство мирних жителів у Київській області російськими окупантами як військовий злочин. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що Росія повинна понести відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Вбивство невинних цивільних осіб є військовим злочином, і наша країна звернулася до Міжнародного кримінального суду з вимогою розслідувати цю справу", - цитує агентство заяву японського прем'єра.

Кисида додав, що Росія повинна бути притягнута до суворої відповідальності за скоєні її військовими злочини.

Нагадаємо, раніше Кісіда засудив вбивства мирних жителів Бучі Київська область.

Зазначимо, напередодні Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило імена російських окупантів, причетних до військових злочинів у Бучі.

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ЯпоніяКиївська областьВійна Росії проти України