Военные действия Пекина охватывают территории от юго-западного побережья Китая до Тихого океана.

Рост сотрудничества Китая с Россией создает дополнительные риски безопасности Японии, усиливая региональную напряженность.

В документе Министерства обороны Японии, отмечается существенных изменениях в мировом балансе сил.

В частности, отмечается обострение соперничества между США и Китаем, а также опасность эскалации конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония.

Японское правительство выражает обеспокоенность из-за угроз, связанных с Тайванем и Северной Кореей, а также военного сотрудничества между Москвой и Пекином, которое усиливает региональную нестабильность.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь жестко раскритиковал отчет Японии, заявив, что он формирует ложное представление о Китае и "неоправданно вмешивается во внутренние дела страны".

Пекин считает свои военные действия "законными и разумными" и призвал Японию "забыть о своем военном прошлом" и прекратить провоцировать напряженность в регионе.