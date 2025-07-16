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Япония предупреждает об опасном ускорении военной активности Китая в Тихом океане

Фото: Япония предупредила о стремительном наращивании военной мощи Китая (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Япония в ежегодном отчете об обороне назвала быстрое ускорение военной активности Китая самым большим стратегическим вызовом современности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Военные действия Пекина охватывают территории от юго-западного побережья Китая до Тихого океана.

Рост сотрудничества Китая с Россией создает дополнительные риски безопасности Японии, усиливая региональную напряженность.

В документе Министерства обороны Японии, отмечается существенных изменениях в мировом балансе сил.

В частности, отмечается обострение соперничества между США и Китаем, а также опасность эскалации конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, где расположена Япония.

Японское правительство выражает обеспокоенность из-за угроз, связанных с Тайванем и Северной Кореей, а также военного сотрудничества между Москвой и Пекином, которое усиливает региональную нестабильность.

В ответ представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь жестко раскритиковал отчет Японии, заявив, что он формирует ложное представление о Китае и "неоправданно вмешивается во внутренние дела страны".

Пекин считает свои военные действия "законными и разумными" и призвал Японию "забыть о своем военном прошлом" и прекратить провоцировать напряженность в регионе.

Напомним, мы писали, что Китай заявил, что японские ВВС чрезмерно приближаются к китайским самолетам, создавая угрожающие ситуации в воздухе.

Пекин обвинил японские Воздушные силы самообороны в чрезмерном приближении к китайским военным самолетам во время разведки в зоне идентификации ПВО Восточнокитайского моря.

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