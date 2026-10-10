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Япония подписала контракт на закупку украинских дронов SkyFall: что известно

12:41 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Наталия Крижановская
Япония закупит дроны SkyFall (фото: прессцентр SkyFall)

Министерство обороны Японии заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков производства SkyFall.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра обороны Японии Синдиро Коидзуми.

"Министерство обороны Японии уже заключило контракт на закупку дронов-перехватчиков украинской компании SkyFall. Сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить их поставки как можно скорее", - сообщил он.

Отметим, что SkyFall производит перехватчики P1-SUN в различных модификациях, в том числе с AI-модулем, а также версию с увеличенной скоростью полета для уничтожения реактивных дронов.

Недавно были обнародованы кадры уничтожения дронами P1-SUN JetKiller высокоскоростных российских дронов "Герань-5"

Отдельно во время пресс-конференции Коидзуми отметил украинский опыт разработки и быстрого совершенствования оборонных технологий.

В частности, он обратил внимание на "быстрый цикл обратной связи", благодаря которому каждые две-три недели появляются дроны с новыми характеристиками.

По словам Коидзуми, Японии многому научиться у Украины как в развитии оборонной промышленности, так и в укреплении промышленной базы.

Он подчеркнул, что способности сдерживания и реагирования необходимы Японии, а конкретные решения для их усиления будут в дальнейшем изучать.

Напомним, что ранее украинская компания SkyFall представила новый ударный беспилотник Thor Hammer класса middle-strike. Такой "агрегат", в зависимости от своей версии, способен преодолевать от 350 до 600 километров.

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