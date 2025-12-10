Япония подняла истребители из-за совместного полета российских и китайских бомбардировщиков

Японские силы обороны подняли истребители для наблюдения за российскими и китайскими военными самолетами, которые осуществили совместное патрулирование в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Министерство обороны Японии заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, вылетели из района побережья Японского моря и направились к Восточно-Китайскому морю. Там они присоединились к двум китайским H-6 для выполнения "совместного длительного полета" над акваторией Тихого океана.
Позже к группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами считается международными водами.
Одновременно Япония зафиксировала активность российских военно-воздушных сил в районе Японского моря. По данным министерства, речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и двух истребителях Су-30.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в своем заявлении в соцсети X подчеркнул, что совместные полеты России и Китая имеют признаки демонстрации силы, направленной против Японии, и являются основанием для "серьезного беспокойства" относительно национальной безопасности страны.
Накануне, 9 декабря, Китай обвинил Японию в "угрозах военной силой". Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил немецкому коллеге Иоганну Вадефулю.
Это произошло после того, как Япония сообщила о том, что китайские истребители якобы наводили радар на самолеты Сил самообороны Японии.
Японская сторона охарактеризовала инцидент как опасный и подчеркнула, что подобные действия создают реальную угрозу для полетов военных самолетов.
В свою очередь Китай обвинил Токио в провокациях и препятствовании плановым авианосным учениям к востоку от пролива Мияко.
Напряженность между странами обострилась после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, что Токио может вмешаться в случае китайской военной операции против Тайваня, если она будет угрожать безопасности Японии.
Так, Китай уже много лет считает Тайвань своей частью и называет его правительство "сепаратистским".