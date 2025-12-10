Япония подняла истребители из-за совместного полета российских и китайских бомбардировщиков

В Министерство обороны Японии заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способные нести ядерное вооружение, вылетели из района побережья Японского моря и направились к Восточно-Китайскому морю. Там они присоединились к двум китайским H-6 для выполнения "совместного длительного полета" над акваторией Тихого океана.

Позже к группе присоединились четыре китайских истребителя J-16, которые прошли между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами считается международными водами.

Одновременно Япония зафиксировала активность российских военно-воздушных сил в районе Японского моря. По данным министерства, речь шла о самолете дальнего радиолокационного обнаружения A-50 и двух истребителях Су-30.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в своем заявлении в соцсети X подчеркнул, что совместные полеты России и Китая имеют признаки демонстрации силы, направленной против Японии, и являются основанием для "серьезного беспокойства" относительно национальной безопасности страны.