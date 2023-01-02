Япония подняла в воздух авиацию из-за активности китайского авианосца "Ляонин"

Как отмечает издание со ссылкой на Министерство обороны Японии, мониторить операции китайских военных ведомство начало после того, как 16 декабря китайская военно-морская группа, в состав которой входили ракетные эсминцы, проплыла между главным островом Окинава и островом Мияко. Армада направлялась в западную часть Тихого океана из Восточно-Китайского моря.

Однако, это не все, подчеркивает Reuters. Прежде чем вернуться тем же путем в воскресенье, 1 января, китайские военные совершили более 300 взлетов и посадок самолетов и вертолетов. Однако Минобороны Японии отмечает, что фактического нарушения японского воздушного пространства или вторжения в японские территориальные воды зафиксировано не было.

"Несмотря на то, что Китай проводил подобные операции в прошлом, в том числе в мае этого года, последние масштабные военные учения вблизи японских островов состоялись после того, как Япония объявила, что удвоит расходы на оборону в течение следующих пяти лет. Таким образом, страна пытается. удержать Китай от использования своих военных сил, который при этом выдвигает территориальные претензии в регионе, в том числе против соседнего Тайваня", - отмечает издание.

Япония также сообщила, что 1 и 2 января были зафиксированы полеты китайского беспилотника WZ-7 вблизи острова Мияко.