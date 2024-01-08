Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору

Автотрансформаторы были закуплены за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а благодаря усилиям Японии и программы развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергооборудование доставят в наше государство.

Газовые турбины, приобретенные Токио, украинцы получат при посредничестве UNDP и японского агентства международного сотрудничества (JICA). О закупке и передаче оборудования во время своего визита в наше государство сообщила глава МИД Японии Йоко Камикава.

"Народ и правительство Японии высоко оценивают устойчивость нации и желают быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы сети", - сказала Камикава.

В Минэнерго отметили, что предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме газовых турбин и автотрансформаторов, правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.

Помощь Украине от Японии

7 января в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень.

Во время брифинга с Кулебой министр сообщила, что Япония выделила 37 млн долларов на системы обнаружения дронов для Украины. Деньги направят в трастовый фонд НАТО.

Также с главой японского МИДа встретился и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Токио также предоставил обширный пакет энергетической помощи Украины.