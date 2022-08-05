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Японія передасть Україні дрони-розвідники

Фото: Токіо передасть Києву дрони-розвідники (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія надасть Україні ще близько десятка безпілотників з камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу і продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Допомога в Україну буде відправлена вже в середині серпня. У червні Японія поставила близько 30 безпілотників-розвідників, які, за словами офіційних осіб, не вважаються оборонним обладнанням, оскільки призначені для комерційного використання.

З початком військової агресії Росії в Україні Японія почала в березні передавати оборонне спорядження, в тому числі бронежилети, а також захисні маски та одяг від хімічної зброї. У березні уряд переглянув правила передачі оборонної техніки, щоб зробити такі поставки можливими.

Раніше повідомлялося, що Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань, які вважаються спірною територією.

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