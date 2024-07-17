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Япония передаст 3,3 млрд долларов Украине из доходов от замороженных активов РФ, - СМИ

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Япония вступила в завершающую стадию согласования предоставления 3,3 миллиарда долларов на поддержку Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По данным дипломатических источников издания, эта сумма составляет более 6% от общей суммы поддержки в 50 миллиардов долларов. Япония спешит завершить разработку системы реализации помощи до конца года. 

Ожидается, что G7 обсудит и достигнет общего соглашения в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце июля. 

Соединенные Штаты и Европейский союз, которые играют ведущую роль в использовании замороженных активов России, внесут по 20 миллиардов долларов из 50 миллиардов долларов. Оставшиеся 10 миллиардов долларов разделят между собой Япония, Великобритания и Канада.

G7 решила, что помощь Украине, подвергающейся российской агрессии, будет предоставляться в виде кредита, а инвестиционные доходы от замороженных российских активов будут использоваться для погашения кредита.

Кредит на 50 млрд долларов

Лидеры "Большой семерки" на саммите в июне в Италии согласовали предоставление Украине кредита на 50 миллиардов долларов за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах с начала полномасштабной войны в Украине. Эти средства планируют передать Украине до конца 2024 года.

Страны ЕС планируют предоставить до 60% необходимых средств для кредита Украине на сумму 50 миллиардов долларов.

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