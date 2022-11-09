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Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов

Новина українською →
Испания, Среда 09 ноября 2022 21:39
Испания передала Украине 20 медицинских роботов для дистанционного обследования пациентов Фото: медицинский робот "Homedoctor" для дистанционного обследования пациентов (medium.com)
Автор: Татьяна Степанова

Испанская НПО Help to Ukraine передала Украине 20 роботов для дистанционного обследования пациентов "Homedoctor" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

"С использованием этих роботов украиноязычные врачи Испании, а впоследствии и врачи Украины смогут дистанционно обследовать и консультировать украинских пациентов в наиболее труднодоступных в условиях войны регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, благодаря этому оборудованию "пациент сможет быстро проверить базовые показатели здоровья - измерить температуру, давление, сатурацию, сделать ЭКГ и другие исследования, а врач - оперативно получить результаты этих исследований и предоставить рекомендации пациенту" .

Работы поступили при содействии Посольства Королевства Испании в Украине. В то же время во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу и основателя НГО "Help to Ukraine" Карлоса Фернандеза с представители министерства и предприятия "Электронное здоровье", Карчевич поблагодарила партнеров за поддержку украинской системы здравоохранения страны времена.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Испания вошла в топ-5 стран по количеству украинских беженцев.

Также раньше мы писали, что Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

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Испания Министерство здравоохранения Украины
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