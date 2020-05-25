Японія скасовує надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус

Прем'єр-міністр вважає, що країна подолала пандемію COVID-19
У понеділок, 25 травня, Японія скасовує надзвичайний стан по всій країні, введений через пандемію коронавірусу. У країні вважають, що побороли вірус за 1,5 місяця.
Про це повідомляє CNN.
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Нагадаємо, економіка Японії впала в рецесію вперше за останні 4,5 року, а ВВП країни в першому кварталі поточного року скоротився на 3,4% в річному обчисленні.
Як писало РБК-Украина, раніше Японія продовжила надзвичайний стан до 31 травня.
Автор: Максим Зайченко