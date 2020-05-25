Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Премьер-министр считает, что страна поборола пандемию COVID-19
В понедельник, 25 мая, Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране, введенное из-за пандемии коронавируса. В стране считают, что побороли вирус за 1,5 месяца.
Об этом сообщает CNN.
Также премьер-министр Японии анонсировал выделение
Напомним, экономика Японии впала в рецессию впервые за последние 4,5 года, а ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом исчислении.
Как писало РБК-Украина, ранее Япония продлила чрезвычайное положение до 31 мая.
Автор: Максим Зайченко