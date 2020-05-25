Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

В понедельник, 25 мая, Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране, введенное из-за пандемии коронавируса. В стране считают, что побороли вирус за 1,5 месяца.

Об этом сообщает CNN.

Также премьер-министр Японии анонсировал выделение

Напомним, экономика Японии впала в рецессию впервые за последние 4,5 года, а ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом исчислении.

Как писало РБК-Украина, ранее Япония продлила чрезвычайное положение до 31 мая.