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Япония отменяет чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса

Новости » Коронавирус   

Премьер-министр считает, что страна поборола пандемию COVID-19

В понедельник, 25 мая, Япония отменяет чрезвычайное положение по всей стране, введенное из-за пандемии коронавируса. В стране считают, что побороли вирус за 1,5 месяца.

Об этом сообщает CNN.

Также премьер-министр Японии анонсировал выделение

Напомним, экономика Японии впала в рецессию впервые за последние 4,5 года, а ВВП страны в первом квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом исчислении.

Как писало РБК-Украина, ранее Япония продлила чрезвычайное положение до 31 мая.

Автор: Максим Зайченко

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