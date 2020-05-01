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Японія безплатно поставить в 43 країни препарат для лікування коронавірусу

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 16:49
Японія безплатно поставить в 43 країни препарат для лікування коронавірусу
Фото: препарат "Авіган" (nachedeu.com)

Японія почне поставляти країнам медичний препарат "Авіган"

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що країна почне безплатне постачання в 43 країни медичного препарату "Авіган", який використовується як перспективний засіб для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За словами глави японського МЗС, країна через дипломатичні канали отримала запити на постачання "Авігану" майже від 80 кран. Постачання почнеться після вихідних.

"До сьогоднішнього дня ми домовилися про деталі поставки з 43 країнами. Але приступити до постачання зможемо незабаром після вихідних. Що стосується кількості, то оскільки мова йде про клінічні випробування, то в кожну країну буде направлено кількість, достатню для лікування 20 осіб, максимум 100", - розповів він.

Як пишуть ЗМІ, даний медпрепарат був розроблений 6 років тому для лікування грипу. Однак під час випробувань на тваринах було встановлено побічні явища при розвитку плоду. В результаті "Авіган" було заборонено приймати вагітним і він потрапив до списку препаратів, лікування яким можливе лише з дозволу уряду.

У березні цього року в Японії провели клінічні випробування препарату на 80 пацієнтах, які захворіли на коронавірус, з легкими симптомами та без них. Наразі Японія має запас препарату "Авіган", достатній для лікування 2 млн осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України запустило сайт з інформацією про препарати, які можна застосовувати при лікуванні коронавірусу. Ресурс був розроблений для інформування лікарів та пересічних українців.

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Новини України ЯпоніялекарствамедпрепаратыКоронавірус
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