Японія відмовляється від терміну "незаконна окупація" щодо Курил

Відмова від терміна пов'язана з інтенсивними переговорами з Росією

Япония отказывается от термина "незаконная оккупация" в отношении Курильских островов, которые контролирует Российская Федерация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Сообщается, что в Японии прошла первая национальная конференция по возвращению северных территорий (Курильских островов) после того, как в ноябре 2018 года Токио и Москва договорились ускорить переговоры по мирному соглашению. Также сообщается, что японское правительство решило не использовать фразу "незаконная оккупация" в связи с интенсивными переговорами.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва возобновит переговоры с Токио о заключении мирного договора, когда Япония подтвердит российский суверенитет над Курильскими островами.

До этого японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией, если она передаст Токио два из четырех спорных Курильских островов. Японские СМИ отметили, что передача островов Итуруп и Кунашир на данный момент выглядит нереалистично, но острова Шикотан и Хабомаи, как считает Абэ, должны быть переданы Японии де-факто.