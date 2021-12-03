ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Японії представлять систему перевірки вакцинації із розпізнаванням облич

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 03 грудня 2021 13:51
У Японії представлять систему перевірки вакцинації із розпізнаванням облич Фото: в Японії представлять систему сертифікації вакцинації від COVID із розпізнаванням осіб (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Японська компанія NEC розпочне повномасштабне впровадження системи сертифікації вакцинації проти COVID-19 на основі розпізнавання облич. Очікується, що система використовуватиметься на туристичних об'єктах та майданчиках для проведення заходів та допоможе зменшити затори та знизити витрати на робочу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство Kyodo.

Користувачі мають зареєструвати свою історію вакцинації в додатку і надати фотографію свого обличчя. Система відсканує знімок, а потім зможе сканувати обличчя камерою на вході в об'єкт. Так програма підтвердить статус вакцинації протягом декількох секунд.

За даними NEC, точність цієї технології становить 99,9%, навіть коли користувач носить маску.

Компанія заявила, що у листопаді провела пробне використання технології. Випробування показали, що система може скоротити час у черзі та кількість необхідного персоналу.

Нагадаємо, група японських дослідників заявила про ефективність вакцини, яку вони розробляють, щоб допомагати ВІЛ-інфікованим. Препарат успішно ліквідував вірус у мавпи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього