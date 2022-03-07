Японія обговорює з США і ЄС заборону на імпорт російської нафти

"Ми не повинні думати, що це чиясь проблема в Європі. Похитнувся міжнародний порядок, що охоплює і Азію", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Він також сказав, що Росія і Китай підтримують тісні відносини, і японський уряд буде "уважно стежити за діями двох країн, включаючи їх зовнішню політику".

Війна Росії проти України призвела до зростання цін на нафту і падіння акцій, при цьому індекс Nikkei впав вранці в Токіо більш ніж на 3%.

На тлі зростаючих побоювань з приводу можливих серйозних наслідків для світової економіки, в Японії звучать заклики задіяти тригерний пункт, призначений для зниження податків на бензин.

Кісіда заявив, що він розгляне всі варіанти, щоб пом'якшити вплив злетіли цін на нафту на економіку Японії.