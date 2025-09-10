ua en ru
Япония обрубила сотрудничество с РФ в одном из направлений: что и для кого изменится

РФ, Япония, Среда 10 сентября 2025 07:38
Япония обрубила сотрудничество с РФ в одном из направлений: что и для кого изменится Иллюстративное фото: Япония обрубила сотрудничество с РФ в одном из направлений (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Япония приняла решение закрыть все шесть центров по технической поддержке реформ в России, созданных с 1994 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт 47news.

Токио объявил о прекращении работы всех шести японских центров, созданных для оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Решение связано с изменением ситуации в двусторонних отношениях и действиями Москвы, которая ранее прекратила действие меморандума о сотрудничестве.

"На фоне изменений ситуации внутри Российской Федерации и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса (работы центров по техническому содействию)", — заявил Хаяси.

Причины закрытия

По словам генсека, центры функционировали с 1994 года и вносили вклад в развитие контактов через образовательные программы, курсы японского языка и бизнес-мероприятия. Однако в январе российское правительство в одностороннем порядке прекратило действие меморандума, регулирующего работу центров. Это стало ключевым фактором при принятии решения о закрытии.

"Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление", — подчеркнул Хаяси.

Вопрос безопасности сотрудников

В августе в японском центре во Владивостоке прошли проверки МВД России. Как отметил генсек, инспекции сопровождались опросами сотрудников, что вызвало обеспокоенность в Токио.

"Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию", — заявил он.

Японская сторона официально уведомила Москву о закрытии всех центров по дипломатическим каналам, подчеркнув, что они выполнили свою историческую роль.

Напоминаем, что на пресс-конференции 5 сентября главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что 26 стран согласились направить войска для поддержки Украины.

Отметим, что с 15 по 19 сентября у берегов КНДР и России состоятся ежегодные тристоронние военные манёвры Freedom Edge, в которых примут участие вооружённые силы Южной Кореи, Соединённых Штатов и Японии.

