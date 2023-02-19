Япония назвала сумму помощи, предоставленную Украине и союзникам

Япония до настоящего времени отправила в качестве помощи Украине и соседним с ней государствам помощь на 1,5 млрд долларов в гуманитарной, финансовой, энергетической сферах, а также в области реконструкции и восстановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление японского МИД по итогам встречи его главы Есимасы Хаяси с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

В пресс-релизе министерства отмечается, что Япония также реализовала инициативы по поддержке в сфере энергетики, расчистке мин и неразорвавшихся снарядов и предоставила вещательное оборудование.

Согласно информации министерства, глава МИД Украины поблагодарил Хаяси за помощь и сторонами была подтверждена важность расширения сотрудничества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также ранее мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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