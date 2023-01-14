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Япония в ближайшие месяцы сбросит в океан миллион тонн грязной воды с АЭС Фукусима

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Токио, Суббота 14 января 2023 00:10
Япония в ближайшие месяцы сбросит в океан миллион тонн грязной воды с АЭС Фукусима Фото: Япония до лета сбросит в океан миллион тонн грязной воды с АЭС Фукусима (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии одобрило сброс загрязненной воды из разрушенной АЭС Фукусима-1 в мировой океан, который должен произойти примерно ближайшей весной или летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В апреле 2021 года специальной комиссией был утвержден сброс более 1 млн тонн загрязненной воды с АЭС Фукусима-1 в океан после процедуры очистки.

Министерство иностранных дел Японии заявило в июле, что регулирующие органы сочли безопасным сброс воды, которая будет отфильтрована для удаления большинства изотопов, но все же будет содержать следы трития, изотопа водорода, который трудно отделить от воды.

План встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства к существованию. Ряд стран, включая Южную Корею и Китай, также выразили озабоченность.

Ранее сообщалось, что японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.

Также мы писали, что спустя десять лет после ядерной аварии на АЭС в Фукусиме, владельцам 30 домохозяйств деревни Фукусима разрешили вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.

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