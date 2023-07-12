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Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотников

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются ввиду системы обнаружения БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, передает 47news.

Он заявил, что использует 30 миллионов долларов, выделенных из фондов НАТО, для предоставления Украине нелетального оборудования, например систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

"Партнеры, разделяющие фундаментальные ценности и стратегические интересы, должны и дальше укреплять свои связи", - сказал Кисида.

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