G7 планирует передать Украине кредит на 50 млрд долларов до конца года, - глава Минфина США

"Большая семерка" намерена предоставить Украине 50 млрд долларов в качестве кредита до конца 2024 года. Для его погашения будут использовать доход от обездвиженных активов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

По ее словам, такой вариант будет предусматривать, что именно Россия будет вынуждена платить за свою войну, а не налогоплательщики в США или Европе.

Она также отметила, что часть, которую предоставят США, составит 20 млрд долларов. Кредит погасят за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

"G7 намерена предоставить Украине 50 млрд долларов кредита до конца этого года", - рассказала Йеллен.

Кредит от ЕС

Напомним, что сегодня, 23 октября, Совет ЕС также утвердил решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил за такое решение Вашингтона и отметил, что важно, чтобы 50 млрд долларов передали Украине до конца этого года.

К слову, еще вчера, 22 октября, Йеллен заверяла, что США и G7 на 99% согласовали кредит для Украины на 50 млрд долларов.

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