Япония модернизирует гражданские аэропорты под использование боевых самолетов

Япония планирует в ближайшее время модернизировать пять аэропортов и 11 морских портов, дооборудовав их таким образом для использования силами обороны страны и береговой охраной в случае "военных чрезвычайных ситуаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Ожидается, что план будет одобрен в ближайшее время на встрече группы министров, что откроет путь к реализации проекта в следующем финансовом году, который начинается в апреле. В первый год на эту инициативу планируется выделить 230 млн долларов.

Ожидается, что в определенных аэропортах будут построены более длинные взлетно-посадочные полосы и перроны для истребителей и транспортной авиации. В портах планируют обустроить доки, которые способные принять эсминцы, фрегаты и другие крупные боевые корабли.

Правительство Японии предусмотрело в своей Стратегии национальной безопасности, одобренной в 2022 году, необходимость улучшения функций общественной инфраструктуры, чтобы Силы самообороны и Береговая охрана Японии могли эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Отмечается, что модернизация объектов может принести пользу местным жителям, поскольку позволит использовать их для коммерческой логистики и туризма, но сохраняются опасения, что в чрезвычайных ситуациях модернизированные порты и аэродромы могут стать объектами вооруженных нападений.

Пять выбранных для модернизации аэропортов расположены в четырех префектурах — Фукуоке, Нагасаки и Миядзаки, а также на Окинаве. Из 11 портов пять расположены на главном северном острове Хоккайдо, четыре – в префектурах Кагава и Коти на западном острове Сикоку и по одному в префектурах Фукуока и Окинава.