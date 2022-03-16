Японія позбавить Росію статусу найбільшого сприяння в торгівлі

Уряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу "найбільшого сприяння" у зв'язку з її вторгненням в Україну. Обмеження буде введено в рамках додаткових санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське видання NHK .

За його даними, про скасування для Росії статусу найбільшого сприяння в торгівлі 16 березня оголосить прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо. Позбавлення Москви цього привілею призведе до того, що російський імпорт буде обкладатися більш високими тарифами.

Крім того, зазначає видання, виключення Росії зі списку сприятливих в торгівлі країн позбавить Москву різних торгових преференцій.