Японія хоче засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні та Тайвань, - Kyodo

Японія має намір частково класифікувати керівні принципи національної оборони в рамках серйозного перегляду політики щодо безпеки країни до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo News .

За задумом Токіо, ініціатива дозволить ефективніше протидіяти збільшеним регіональним загрозам з боку Китаю і РФ, пояснюють ідею джерела в уряді Японії.

Зазначається, що конфіденційність переглянутої версії керівних принципів програми національної оборони, 10-річної політики нарощування оборони, відповідатиме в основному засекреченій Стратегії національної оборони США.

Це дозволить Японії мати більш конкретну стратегію щодо непередбачених обставин, в тому числі за участю Північної Кореї через її ракетні та ядерні програми, повідомили джерела.

Також враховується посилення Китаєм своєї присутності в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, в тому числі на контрольованих Японією островах Сенкаку, на які претендує Пекін, і зростання тиску на Тайвань.

Крім того, ініціатива продиктована фактором повномасштабного нападу РФ на Україну. Відзначається, що рішення Москви своїми односторонніми спробами змінити статус-кво можуть відбитися в Азії на фоні напруженості навколо Тайваню, який Китай вважає своєю територією.

При розгляді оновлення програми нацоборони урядом Японії буде зроблено акцент на політично чутливому питанні про те, чи зможе країна отримати можливості для нападу на ворожі бази при ударі у відповідь, враховуючи її виключно оборонну політику - відповідно до закону про відмову від війни, що прописано в Конституції Японії.