Япония хочет обеспечить безопасность на море четырем странам Азии для противодействия Китаю, - СМИ
Япония планирует оказывать долгосрочную поддержку военно-морским властям Филиппин, Индонезии, Малайзии и Вьетнама. Этот шаг направлен на противодействие растущей напористости Китая в Южно-Китайском море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
По данным издания, Японское агентство международного сотрудничества разработает 10-летний план поддержки этих четырех стран, которые правительство рассматривает как наиболее приоритетные с точки зрения безопасности.
В январе на Филиппинах и в Индонезии были проведены исследования на местах. Примерно на апрель запланированы аналогичные мероприятия в Малайзии и Вьетнаме.
Японские чиновники обсудят с каждой страной поставку беспилотников, радарных систем и патрульных катеров, а также развитие человеческих ресурсов.
Детальный план должен быть подготовлен к марту следующего года.
Угроза Китая в в Южно-Китайском море
Китай претендует на право контролировать почти все Южно-Китайское море.
Три года назад Пекин принял закон, позволяющий китайской береговой охране применять силу в регионе, и другие страны находятся в состоянии повышенной готовности.
Эксперт по Китаю из Национального института оборонных исследований при Министерстве обороны Японии Иида Масафуми считает, что укрепление потенциала четырех стран в области морской безопасности значительно поможет им противостоять Китаю.
Ранее сообщалось, что Китай милитаризирует острова, построенные на спорном участке Южно-Китайского моря.
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