Япония хочет провести встречу глав МИД G7 в ноябре, будут говорить про Украину, - СМИ

Министр иностранных дел Йосимаса Хаяси сейчас обсуждает проведение встречи министров иностранных дел "Большой семерки" (G7) в Токио в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

В этом году Япония председательствует в G7 и это может быть вторая встреча в этом году, прошлая состоялась в апреле.

Относительно нападения России на Украину и приостановления выполнения соглашения об экспорте зерна Черным морем, то личная встреча с призвана продемонстрировать сплоченный ответ "Большой семерки".

Гарантии безопасности для Украины

По случаю саммита НАТО в Литве в этом месяце лидеры G7 опубликовали совместную декларацию, обещая долгосрочные гарантии безопасности для Украины.

На встрече министров иностранных дел в Токио в связи с декларацией могут обсуждать меры поддержки, включая обмен информацией и реагирование на кибератаки.

Санкции против России

Кроме того, может быть достигнута договоренность о серьезном влиянии ситуации в Украине на энерго- и продовольственное снабжение развивающихся стран.

Ожидается также обсуждение мер по усилению санкций против России и предотвращению уклонения от уже введенных ограничений.

Прошла встреча глав МИД членов G7

Министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением после встречи в японском городке Каруидзава. Они пообещали в дальнейшем поддерживать Украину и предупредили о "высокой цене" тех, кто решится помогать России в войне.

Саммит G7 в Японии

20 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Японию, где принял участие в саммите стран G7. Саммит продолжался с 19 по 21 мая. Среди стран-членов "Большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.