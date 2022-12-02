Япония готова выделить на усиление армии 300 млрд долларов: на что потратят

Япония намерена выделить около 300 млрд долларов на оборонные расходы в течение пяти лет, начиная со следующего финансового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

В сравнении с действующим пятилетним оборонным планом, рост оборонного бюджета на "пятилетку" составит около 35%.

По словам трех источников, новые цифры означают компромисс между министерствами обороны и финансов. До недавнего времени министерство обороны отставало проект оборонного бюджета в размере 350 млрд долларов, тогда как минфин был готов выделить только 260 млрд долларов.

Премьер-министр Фумио Кисида ранее поручил ключевым министрам разработать план увеличения расходов на оборону до суммы, эквивалентной 2% валового внутреннего продукта.

Предполагается, что согласно плану, в усилении обороноспособности страны будут задействованы японские предприятия, или компании с частью японского капитала. Речь идет об усилении систем ПВО, ракет малой и средней дальности, а также о модернизации авиации Сил обороны.

"Не будет критично потратить около 300 млрд долларов на оборону. Вопрос в том, сможет ли правительство обеспечить источники финансирования и сможем ли мы позволить деньгам течь через отечественную оборону и смежные отрасли для поддержки экономики", — сказал Такуя Хосино, старший экономист в Научно-исследовательском институте жизни Дайити.