ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония готова выделить на усиление армии 300 млрд долларов: на что потратят

Новина українською →
Токио, Пятница 02 декабря 2022 16:49
Япония готова выделить на усиление армии 300 млрд долларов: на что потратят Фото: Япония выделит 300 млрд долларов на усиление армии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония намерена выделить около 300 млрд долларов на оборонные расходы в течение пяти лет, начиная со следующего финансового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В сравнении с действующим пятилетним оборонным планом, рост оборонного бюджета на "пятилетку" составит около 35%.

По словам трех источников, новые цифры означают компромисс между министерствами обороны и финансов. До недавнего времени министерство обороны отставало проект оборонного бюджета в размере 350 млрд долларов, тогда как минфин был готов выделить только 260 млрд долларов.

Премьер-министр Фумио Кисида ранее поручил ключевым министрам разработать план увеличения расходов на оборону до суммы, эквивалентной 2% валового внутреннего продукта.

Предполагается, что согласно плану, в усилении обороноспособности страны будут задействованы японские предприятия, или компании с частью японского капитала. Речь идет об усилении систем ПВО, ракет малой и средней дальности, а также о модернизации авиации Сил обороны.

"Не будет критично потратить около 300 млрд долларов на оборону. Вопрос в том, сможет ли правительство обеспечить источники финансирования и сможем ли мы позволить деньгам течь через отечественную оборону и смежные отрасли для поддержки экономики", — сказал Такуя Хосино, старший экономист в Научно-исследовательском институте жизни Дайити.

Ранее сообщалось, что в следующем году Япония воспользуется своим лидерством среди стран "Большой семерки" и в ООН для усиления давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.

Также мы писали, что Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония НАТО
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии