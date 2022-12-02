Япония готова выделить на усиление армии 300 млрд долларов: на что потратят
Япония намерена выделить около 300 млрд долларов на оборонные расходы в течение пяти лет, начиная со следующего финансового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.
В сравнении с действующим пятилетним оборонным планом, рост оборонного бюджета на "пятилетку" составит около 35%.
По словам трех источников, новые цифры означают компромисс между министерствами обороны и финансов. До недавнего времени министерство обороны отставало проект оборонного бюджета в размере 350 млрд долларов, тогда как минфин был готов выделить только 260 млрд долларов.
Премьер-министр Фумио Кисида ранее поручил ключевым министрам разработать план увеличения расходов на оборону до суммы, эквивалентной 2% валового внутреннего продукта.
Предполагается, что согласно плану, в усилении обороноспособности страны будут задействованы японские предприятия, или компании с частью японского капитала. Речь идет об усилении систем ПВО, ракет малой и средней дальности, а также о модернизации авиации Сил обороны.
"Не будет критично потратить около 300 млрд долларов на оборону. Вопрос в том, сможет ли правительство обеспечить источники финансирования и сможем ли мы позволить деньгам течь через отечественную оборону и смежные отрасли для поддержки экономики", — сказал Такуя Хосино, старший экономист в Научно-исследовательском институте жизни Дайити.
Ранее сообщалось, что в следующем году Япония воспользуется своим лидерством среди стран "Большой семерки" и в ООН для усиления давления на Россию, чтобы та прекратила войну в Украине.
Также мы писали, что Япония передаст Украине в рамках экстренной помощи генераторы и лампы на солнечных батареях. Речь идет о сумме более 2,5 млн долларов.
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