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Британия и Япония планируют подписать военный пакт для сдерживания Китая

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Япония, Воскресенье 06 ноября 2022 04:18
Британия и Япония планируют подписать военный пакт для сдерживания Китая Фото: Британия и Япония планируют подписать военный пакт для сдерживания Китая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Великобритания и Япония в декабре намерены подписать военное соглашение, которое усилит сотрудничество стран с США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Румынии.

Собеседники газеты, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что страны подпишут соглашение о взаимном доступе (RAA).

"Япония и Великобритания намерены подписать в декабре крупный оборонный пакт, который позволит странам усилить сотрудничество с США в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить сдерживание растущей угрозы со стороны Китая", - говорится в публикации.

В статье говорится, что договор упростит проведение совместных учений и сотрудничество в области логистики между странами, а также заложит правовую основу, чтобы упростить бюрократические процедуры при вводе войск из одной страны в другую.

Газета сообщает, что в декабре ожидается, что две страны обнародуют детали партнерства по совместной разработке истребителей.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком. Политики договорились усилить поддержку Украины и сохранить санкции против России.

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