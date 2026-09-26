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Япония дает Украине новую финансовую помощь: на что потратят деньги

17:43 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Япония продолжает помогать Украине (Getty Images)

Украина получила от правительства Японии еще 51,5 млн долларов - указанная сумма будет потрачена на развитие медицинской системы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы Кабмина, эти средства Токио выделил в рамках проекта Всемирного банка THRIVE.

Их целевое назначение - развитие системы здравоохранения Украины.

"Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на повышение эффективности Программы медицинских гарантий и усиление институциональной возможности Национальной службы здоровья Украины", - подчеркнул Корецкий.

Премьер-министр обратил внимание на то, что общий объем программы THRIVE составляет 1,2 млрд долларов.

Он также отметил, что Украина уже получила 449 млн. долларов из указанной суммы.

"Благодарны правительству Японии и Всемирному банку за последовательную поддержку Украины, вклад в нашу финансовую устойчивость и развитие медицинской системы", - подытожил Корецкий.

Что еще известно о программе THRIVE

Это программа Всемирного банка для Украины, полное название которой на английском языке - Transforming Healthcare через Reform and Investments in Efficiency, то есть "Трансформация здравоохранения через реформы и инвестиции в эффективность".

Ее главная цель - сделать государственные расходы на медицину более эффективными, в частности, усовершенствовать финансирование медицинских услуг в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) и усилить способность НСЗУ.

Денежные средства THRIVE направляют не просто на "медицину в целом", а на реформирование того, как государство финансирует и организует медицинскую систему.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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