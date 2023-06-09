Япония активизировала действия по оказанию помощи Украине, - Байден

Япония активизировала свои действия в плане бюджетной сферы для оказания помощи Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию РФ.
Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию совместной пресс-конференции.
По словам американского президента, Токио для более активного участия в поддержке Украины активизировал свои финансовые действия.
Так, отметил Байден, японская сторона понимает, что широкомасштабные военные действия РФ против Украины не должны происходить в современном мире.
"Япония активизировала свои действия в плане бюджета, в плане активного участия, в плане оказания поддержки Украине, понимая, что это вторжение не должно происходить в XXI веке", - сказал президент США.
Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал передачу Украине около ста грузовиков и пайков для военных ВСУ. В конце марта стало известно, что японская сторона отправила первые два автомобиля, которые передадут на нужды украинских военных, а остальные будут направляться после прохождения техосмотра.
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Японии с просьбой предоставить оборудование для глушения российских дронов и улучшения защиты гражданской инфраструктуры.
Напомним также, что еще в марте в парламенте Японии прозвучали первые предложения по изменению законодательства в сфере поставок военной помощи странам, находящимся в состоянии войны.
Ранее министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Токио и страны партнеры должны объединиться и сохранять санкции против РФ до тех пор, пока она не прекратит свою агрессию против Украины.
Добавим, недавно агентство Reuters сообщало о том, что Япония поставит Соединенным Штатам тротил к снарядам для Украины.
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