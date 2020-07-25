Не розуміли вірус: Джонсон визнав помилки, допущені на початку пандемії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що на початковому етапі епідемії коронавірусу COVID-19 його уряд недооцінив загрозу і зробив низку помилок. Зокрема, уряд неправильно оцінила масштаби безсимптомного поширення інфекції.

Про це Джонсон заявив в інтерв'ю BBC.

"Ми в перші кілька тижнів і місяців не розуміли вірус так, як слід. Я думаю, що єдине, чого ми, ймовірно, не бачили на початку, це масштаби, в яких вірус передається від людини до людини в безсимптомній формі", - сказав британський прем'єр.

У той же час Джонсон не погодився з твердженням, що карантин у Британії був введений занадто пізно і що це призвело до додаткових втрат.

Британський прем'єр запевнив, що в уряду "буде багато можливостей винести уроки з того, що сталося" і "буде час зрозуміти, що саме ми могли б зробити або зробити інакше".

За даними уряду, більше 45 000 чоловік у Великій Британії померли від коронавірусу і підтверджено майже 300 тисяч випадків COVID-19.

Нагадаємо, в кінці квітня Борис Джонсон заявив, що Британія пройшла пік захворюваності COVID-19.

Велика Британія 9 липня перейшла до чергового етапу виходу з карантину. З 11 липня дозволили проводити театральні, оперні, танцювальні та музичні шоу на свіжому повітрі. Через два дні відкрили косметологічні, тату і спа-салони. Спортивні зали, криті басейни та інші спортивні споруди зможуть відкритися з 25 липня.

Однак 20 липня Джонсон заявив, що в країні буде запроваджено масковий режим.

Також РБК-Україна писало, що Британія хоче відмовитися від обов'язкової обсервації туристів після прильоту в країну.