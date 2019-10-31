В Японії загорівся замок зі списку ЮНЕСКО

Під час пожежі повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу
В японському місті Наха в префектурі Окінава загорівся замок Сюрі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.
Займання сталося вночі 31 жовтня.
За даними поліції, повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, ще одна споруда продовжує горіти. Загалом згоріло 4200 квадратних метрів замку.
【動画】沖縄 首里城の火災、上空からの映像です。https://t.co/DR8RG4zTyj#nhk_news #nhk_video #首里城 pic.twitter.com/P1wWmdDkiC— NHKニュース (@nhk_news) October 30, 2019
У гасінні вогню задіяно 30 пожежних бригад. Інформація про потерпілих не надходила.
【動画】首里城の火災 午前７時すぎに撮影した上空からの様子です。https://t.co/DR8RG4zTyj— NHKニュース (@nhk_news) October 30, 2019
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Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому і в часи держави Рюкю виконував роль імператорської резиденції. Був визнаний національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни будинок було зруйновано після бомбардування американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році.
У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.
Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня 2019 року сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якої обвалилися шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) за п'ять років.