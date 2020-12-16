В Японії випало більше 1 метра снігу. Десятки постраждалих, скасовано 54 авіарейси

Фото: сніг в Японії (twitter)

Близько 1,2 метра снігу випало за добу в японських префектурах Гумма і Ніїгата. Через негоду постраждали 13 людей.

Про це повідомляє NHK.

У зв'язку з цим десятки автомобілів виявилися заблоковані на трасах - утворився транспортний колапс.

Авіакомпанії Японії через снігопади скасували 54 внутрішніх авіарейси. Постраждали від мінливостей погоди в основному авіаційні маршрути, що зв'язують міста Токіо і Осака з островом Хоккайдо, і префектурами Акіта і Аоморі на півночі острова Хонсю.

Влада регіонів просить жителів через ожеледицю на дорогах утриматись від поїздок на особистому транспорті.

Нагадаємо, в Україні водіїв попередили про туман і ожеледицю на дорогах України. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Сніг помірної інтенсивності випадає в Луганській області, де за нічний час доби випало до 15 см снігу.