В Японії при зіткненні катера з китом постраждали понад 80 осіб

Ілюстративне фото (nhk.or.jp)

П'ять людей отримали серйозні поранення

В Японії катер з підводними крилами зіткнувся у воді з твариною, швидше за все - з китом, в результаті чого постраждали понад 80 осіб. Про це заявили в Береговій охороні Японії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, пасажирський катер, який рухався зі швидкістю 80 км/год, вийшов з порту в місті Ніїгата і попрямував до острова Садо.

На борту знаходився 121 пасажир і чотири члени екіпажу.

Під час руху катер, за попередніми даними, зіткнувся з китом або іншою твариною.

В результаті зіткнення на кормі з'явилася тріщина в 15 см, також були пошкоджені підводні крила.

"П'ять людей отримали серйозні поранення, проте катер зміг завершити маршрут", - пише видання.

Раніше РБК-Україна писало, що російське судно SEAGRAND врізалося в міст Кванан в південнокорейському Пусанею.

Також повідомлялося, що в Греції пасажирський пором з 198 пасажирами на борту протаранив причал у порту острова Ангистри. В результаті аварії постраждало п'ять осіб. Пором Achaeos, який обслуговує маршрут Егіна - Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангистри в Саронічній затоці, проте замість цього врізався в причал.