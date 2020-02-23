У Японії помер ще один пасажир лайнера Diamond Princess

Ілюстративне фото (marinetraffic.com)

Кількість померлих зросла до 3

У Японії від коронавірусу помер ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, у лікарні помер 80-річний чоловік, який був пасажиром круїзного лайнера. Чоловік був заражений коронавірусом.

Зазначається, що це вже третій випадок смерті від коронавірусу серед пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess. Станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Нагадаємо, 20 лютого у Японії повідомили про смерть двох пасажирів лайнера Diamond Princess, які були заражені коронавірусом. Один із загиблих - чоловік у віці близько 80 років, друга - жінка. Це були перші випадки смерті серед пасажирів лайнера.

Як відомо, 3 лютого круїзний лайнер Diamond Princess з більш ніж 3500 осіб на борту був поміщений на карантин у японському порту Йокогама. Пізніше стало відомо, що на борту корабля перебувають 25 українців. Двоє з них були інфіковані та змогли подолати хворобу.

Також РБК-Україна писало, що на круїзному лайнері Diamond Princess частково зняли карантин, який раніше вводили через коронавірус у пасажирів.