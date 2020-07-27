В Японії літак здійснив аварійну посадку через попадання блискавки

У Японії блискавка влучила у фюзеляж вантажного літака компанії Japan Cargo Airlines. Після чого він був змушений здійснити аварійну посадку в токійському аеропорту "Наріта".

Про це повідомляє NHK.

Як повідомляється, літак Boeing 747 прямував з Наріти в напрямку американського міста Анкоріджа у штаті Аляска, однак через 20 хвилин після зльоту у нього влучила блискавка. Інцидент стався на висоті 6700 метрів.

Після цього пілоти прийняли рішення повернутися. Також відомо, що на борту перебувало п'ятеро членів екіпажу, ніхто не постраждав. Наразі літак обстежується на предмет ушкоджень.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Ньюварк, у Нью-Йорку, здійснив екстрену посадку пасажирський літак авіакомпанії United Airlines.

Також раніше РБК-Україна писало, що літак авіакомпанії Ryanair, який летів в Ірландію, здійснив вимушену посадку в Лондоні через повідомлення про бомбу на борту.

Крім того, в Івано-Франківській області аварійну посадку здійснив легкомоторний літак.